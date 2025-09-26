Festival Pyrénéen de l’Image Nature Esplanade des Oeufs (chapiteau) Cauterets

Esplanade des Oeufs (chapiteau) CAUTERETS Cauterets Hautes-Pyrénées

Début : 2025-09-26 09:30:00

fin : 2025-09-28 19:00:00

2025-09-26

La commune de Cauterets porte depuis 2015 le Festival Pyrénéen de l’Image Nature, événement à l’initiative de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage, du Parc national des Pyrénées et de Pyrénées Magazine. Seul festival du Grand Sud-Ouest dédié à la photographie naturaliste, sa mission est de mettre en valeur la beauté de la nature et de nos montagnes pyrénéennes.

Au travers d’expositions photos, de films et de conférences, l’objectif du festival est de donner à connaître notre environnement pour mieux le respecter et le protéger.

Retrouvez l’intégralité du programme 2025 à l’Office de Tourisme ou sur http://www.image-nature-montagne.com

English :

Since 2015, the commune of Cauterets has been hosting the Festival Pyrénéen de l?Image Nature, an event initiated by the Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage, the Parc National des Pyrénées and Pyrénées Magazine. The only festival in the Greater Southwest dedicated to naturalist photography, its mission is to showcase the beauty of nature and our Pyrenean mountains.

Through photo exhibitions, films and conferences, the festival aims to raise awareness of our environment, so that we can better respect and protect it.

The full 2025 program is available from the Tourist Office or at http://www.image-nature-montagne.com

German :

Die Gemeinde Cauterets trägt seit 2015 das Festival Pyrénéen de l’Image Nature, eine Veranstaltung auf Initiative des Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage, des Nationalparks der Pyrenäen und des Pyrenäen-Magazins. Als einziges Festival im Südwesten Frankreichs, das der Naturfotografie gewidmet ist, hat es sich zum Ziel gesetzt, die Schönheit der Natur und der Berge der Pyrenäen hervorzuheben.

Mithilfe von Fotoausstellungen, Filmen und Vorträgen will das Festival die Menschen über unsere Umwelt aufklären, damit sie sie besser respektieren und schützen können.

Das vollständige Programm 2025 finden Sie im Fremdenverkehrsamt oder unter http://www.image-nature-montagne.com

Italiano :

Dal 2015, il comune di Cauterets ospita il Festival Pyrénéen de l’Image Nature, un evento promosso dall’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage, dal Parc National des Pyrénées e dalla rivista Pyrénées Magazine. È l’unico festival del sud-ovest dedicato alla fotografia naturalistica e la sua missione è quella di mostrare la bellezza della natura e delle nostre montagne pirenaiche.

Attraverso mostre fotografiche, film e conferenze, il festival mira a sensibilizzare l’opinione pubblica sul nostro ambiente per poterlo rispettare e proteggere meglio.

Il programma completo del 2025 è disponibile presso l’Ufficio del Turismo o sul sito http://www.image-nature-montagne.com

Espanol :

Desde 2015, el municipio de Cauterets acoge el Festival Pirenaico de la Imagen Natural, una iniciativa de la Oficina Nacional de Caza y Fauna Salvaje, el Parque Nacional de los Pirineos y la revista Pyrénées Magazine. Único festival del suroeste dedicado a la fotografía de naturaleza, su misión es dar a conocer la belleza de la naturaleza y de nuestras montañas pirenaicas.

A través de exposiciones fotográficas, películas y conferencias, el festival pretende sensibilizar sobre nuestro entorno para que podamos respetarlo y protegerlo mejor.

Puede consultar el programa completo de 2025 en la Oficina de Turismo o en http://www.image-nature-montagne.com

