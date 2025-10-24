Festival Quai des Bulles Quai Duguay-Trouin Saint-Malo

2025-10-24 09:30:00

2025-10-26 18:00:00

2025-10-24

2025-10-25

2025-10-26

44ème Festival de Bandes Dessinées

800 auteurs de bande dessinée attendus sur le salon, 150 stands d’éditeurs, des rencontres, animations, projection (13 films et films d’animation), en divers lieux de la ville, 12 expositions parmi lesquelles au palais du Grand Large, l’expo jeunesse sur le regarde croisé de deux autrices, Bernadette Després et Anouk Ricard, agrémentée d’un concert du groupe Chico Pipo.

Cette édition de Quai des Bulles revient en force et en beauté !

Notons aussi les planches de Lucas Harari, le monde « nature » de Benjamin Flao, la thématique aquatique pour un voyage au coeur de l’océan de Jim Curious. La tour Bidouane accueillera les originaux du Château des étoiles, d’Alex Alice.

L’espace Quai Manga sera aussi présent.

Programme à venir sur www.quaidesbulles.com

Billetterie disponible dans l’ensemble des bureaux de l’Office de Tourisme Saint Malo Baie du Mont Saint Michel. .

Quai Duguay-Trouin Palais du Grand Large et Quai St-Malo

Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne

