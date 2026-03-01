Festival Quartier Sud 2026 : Calvin Yug présente son album Diyélé Centre Paris Anim’ Curial PARIS

Dans le cadre du Festival Quartier Sud, le musicien et compositeur Calvin Yug présente à Paris un concert autour de son album Diyélé.

À travers ce projet musical, l’artiste explore les passerelles entre les traditions musicales africaines, le Jazzbantù et les sonorités contemporaines. Le concert propose une immersion dans un univers musical où dialoguent rythmes du Cameroun, improvisation jazz et influences afro contemporaines.

Porté par l’énergie de la scène et par une approche ouverte aux rencontres artistiques, ce concert s’inscrit dans l’esprit du Festival Quartier Sud : faire dialoguer les cultures, valoriser l’oralité et encourager la création musicale entre l’Afrique et l’Europe.

Entre groove, poésie et exploration sonore, cette soirée invite le public à découvrir une création musicale vivante, à la croisée des héritages et des imaginaires contemporains.

Le musicien Calvin Yug présente à Paris son album Diyélé, un concert entre Jazzbantù, rythmes africains et création contemporaine dans le cadre du Festival Quartier Sud.

Le vendredi 20 mars 2026

de 20h00 à 21h30

payant

Dernières places

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-20T21:00:00+01:00

fin : 2026-03-20T22:30:00+01:00

Date(s) : 2026-03-20T20:00:00+02:00_2026-03-20T21:30:00+02:00

Centre Paris Anim’ Curial 16 rue Colette Magny 75019 PARIS

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