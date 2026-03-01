Festival Quartier Sud 2026 : Olivier de Clovis en concert pour une soirée Assiko Centre Paris Anim’ Curial PARIS

Présentation du spectacle Likanda from my life

Musique et danse traditionnelle Bassaa

Likanda est un hommage à l’Assiko, rythme et danse emblématiques du peuple Bassaa. Olivier de Clovis Bonga, gardien de ce patrimoine, transmet l’âme de ces traditions à travers une musique vivante et une danse spectaculaire. Le public est invité à ressentir l’énergie de cadences rythmées, de percussions dynamiques et de chorégraphies qui font vibrer chaque instant du spectacle.

Cadence rythmique et danse spectaculaire

Le spectacle se distingue par ses tempos entraînants et ses mouvements chorégraphiques impressionnants. Les danses assiko sont mises en scène avec créativité, explorant les possibilités expressives du corps. Chaque pas, chaque geste est pensé pour renforcer le dialogue entre musique et mouvement, capturant l’esprit festif et cérémoniel de la culture Bassaa.

Le Festival Quartier Sud accueille Olivier Declovis pour un voyage musical unique avec son projet Likanda, qui explore l’Assiko, musique traditionnelle Bassaa du Cameroun. Le spectacle crée un dialogue subtil entre rythmes ancestraux et sonorités modernes. Les danses spectaculaires et les cadences entraînantes révèlent toute la richesse de ce patrimoine.

Le samedi 21 mars 2026

de 20h00 à 21h30

payant Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-21T21:00:00+01:00

fin : 2026-03-21T22:30:00+01:00

Date(s) : 2026-03-21T20:00:00+02:00_2026-03-21T21:30:00+02:00

Centre Paris Anim’ Curial 16 rue Colette Magny 75019 PARIS

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