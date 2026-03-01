Le spectacle Teguélé Teguélé – le petit singe qui n’écoutait pas entraîne petits et grands dans un voyage au cœur de la forêt équatoriale et de l’univers des contes africains.

Dans cette aventure drôle et rythmée, les spectateurs suivent l’histoire de Teguélé, un jeune singe curieux et intrépide qui rêve de découvrir le monde. Malgré les conseils de sa famille, il décide de s’aventurer jusqu’au village des humains… où il est capturé par un chasseur. Mais grâce à son imagination, à sa malice et à ses talents de chanteur, danseur et acrobate, Teguélé tente de retrouver sa liberté et de rejoindre les siens.

Inspiré des traditions de contes africains racontés lors des veillées au village, ce spectacle mêle narration, musique et jeu théâtral. Le conteur est accompagné par des musiciens qui donnent vie à l’histoire à travers chants, rythmes et interactions avec le public.

Porté par l’oralité et la musique, le spectacle invite les enfants à participer et à découvrir la richesse des cultures africaines dans une ambiance festive et poétique.

Un conte musical plein d’humour et de rythmes africains où les enfants suivent l’aventure de Teguélé, un petit singe curieux qui rêve de découvrir le monde.

Le samedi 21 mars 2026

de 16h00 à 16h45

gratuit

Réservation obligatoire avant le 17/03/2026

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-21T17:00:00+01:00

fin : 2026-03-21T17:45:00+01:00

Date(s) : 2026-03-21T16:00:00+02:00_2026-03-21T16:45:00+02:00

Centre Paris Anim’ Curial 16 rue Colette Magny 75019 PARIS

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