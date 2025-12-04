Festival Qué Gusto ! Cité Internationale de la Gastronomie et du Vin Dijon

Festival Qué Gusto !

Début : 2025-12-04 09:30:00

fin : 2025-12-07

Festival ¡Qué Gusto! Le Mexique s’invite à Dijon

️ Du 4 au 7 décembre 2025

Cité internationale de la gastronomie et du vin, Dijon

️ Accès libre à de nombreuses animations Ateliers payants sur réservation

✨ Ambiance festive, épicée et haute en couleurs pour cette nouvelle édition du Festival ¡Qué Gusto!, qui met à l’honneur la richesse culinaire et culturelle du Mexique avec un focus tout particulier sur la région du Chiapas.

À découvrir pendant toute la durée du festival (accès libre)

Mercado Mexicano spécialités, artisanat, épices, cacao, café

Table de fêtes du Mexique traditions et décorations de Noël mexicaines

Exposition extraordinaire Chiapas voyage sensoriel au cœur de cette région emblématique

Librairie gourmande sélection de livres de cuisine mexicaine

Ateliers créatifs enfants (contes, coloriages, loto mexicain) proposés par l’asso Mexique en Bourgogne

Temps forts & animations

7 décembre à 17h Animation piñata géante (Place du Village gastronomique)

Du 4 au 7 décembre Rosca de Reyes à découvrir au Moulin avec la recette de Mercedes Ahumada

️ Ateliers & événements gastronomiques (payants)

5 décembre

Atelier dégustation Saveurs du Mexique

6 décembre

Ateliers cuisine Piments séchés, Sucettes sapin

Masterclass autour du Nihuijuti, avec des cheffes invitées

Atelier de cuisine mexicaine traditionnelle

Dîner mexicain en 4 services*

7 décembre

Atelier dégustation De la fève à la tasse

Atelier cuisine Le vrai taco

Atelier créatif Piñata de Noël

Un programme haut en saveurs et en festivités, pour tous les âges, entre gastronomie, culture populaire et patrimoine mexicain, à vivre en plein cœur de Dijon ! .

Cité Internationale de la Gastronomie et du Vin Allée Bernard Loiseau Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

