Festival Qué Gusto ! Cité Internationale de la Gastronomie et du Vin Dijon

Début : 2025-12-04 09:30:00
fin : 2025-12-07
2025-12-04
Festival ¡Qué Gusto! Le Mexique s’invite à Dijon
️ Du 4 au 7 décembre 2025
Cité internationale de la gastronomie et du vin, Dijon
️ Accès libre à de nombreuses animations Ateliers payants sur réservation
✨ Ambiance festive, épicée et haute en couleurs pour cette nouvelle édition du Festival ¡Qué Gusto!, qui met à l’honneur la richesse culinaire et culturelle du Mexique avec un focus tout particulier sur la région du Chiapas.
À découvrir pendant toute la durée du festival (accès libre)
Mercado Mexicano spécialités, artisanat, épices, cacao, café
Table de fêtes du Mexique traditions et décorations de Noël mexicaines
Exposition extraordinaire Chiapas voyage sensoriel au cœur de cette région emblématique
Librairie gourmande sélection de livres de cuisine mexicaine
Ateliers créatifs enfants (contes, coloriages, loto mexicain) proposés par l’asso Mexique en Bourgogne
Temps forts & animations
7 décembre à 17h Animation piñata géante (Place du Village gastronomique)
Du 4 au 7 décembre Rosca de Reyes à découvrir au Moulin avec la recette de Mercedes Ahumada
️ Ateliers & événements gastronomiques (payants)
5 décembre
Atelier dégustation Saveurs du Mexique
6 décembre
Ateliers cuisine Piments séchés, Sucettes sapin
Masterclass autour du Nihuijuti, avec des cheffes invitées
Atelier de cuisine mexicaine traditionnelle
Dîner mexicain en 4 services*
7 décembre
Atelier dégustation De la fève à la tasse
Atelier cuisine Le vrai taco
Atelier créatif Piñata de Noël
Un programme haut en saveurs et en festivités, pour tous les âges, entre gastronomie, culture populaire et patrimoine mexicain, à vivre en plein cœur de Dijon ! .
Cité Internationale de la Gastronomie et du Vin Allée Bernard Loiseau Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté
