Festival Quercinété Cinéma de plein air dans nos villages Lauzerte

Place du château cour de l’école primaire Lauzerte Tarn-et-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : Mardi 2025-08-26

Le festival « Quercinete » (cinéma en plein air sur écran géant) projette dans les villages alentour pendant tout l’été et notamment …

Place du château cour de l’école primaire Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie quercimages@laposte.net

English :

The « Quercinete » festival (open-air cinema on a giant screen) screens films in the surrounding villages throughout the summer, including …

German :

Das Festival « Quercinete » (Freiluftkino auf einer riesigen Leinwand) zeigt den ganzen Sommer über in den umliegenden Dörfern und insbesondere …

Italiano :

Il festival « Quercinete » (cinema all’aperto su schermo gigante) proietta film nei villaggi circostanti per tutta l’estate, in particolare …

Espanol :

El festival « Quercinete » (cine al aire libre en pantalla gigante) proyecta películas en los pueblos de los alrededores durante todo el verano, sobre todo …

