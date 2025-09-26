Festival Qui Sème Le Son #7 par Diff’art Diff’art Parthenay

Festival Qui Sème Le Son #7 par Diff'art Diff'art Parthenay vendredi 26 septembre 2025.

Festival Qui Sème Le Son #7 par Diff’art

Diff’art 15 Rue du Président Salvador Allende Parthenay Deux-Sèvres

Début : 2025-09-26

fin : 2025-10-04

2025-09-26

Qui Sème Le Son c’est 10 jours pour amplifier très largement les pouvoirs de la musique avec :

des événements gratuits pour tous.tes (minots, ados, plus grands…),

des concerts aux multiples esthétiques,

des propositions insolites (silent party, déambulation au casque, mixtape acoustique, concert & cuisine, sieste musicale…)

Plus d’informations et réservations sur sallediffart.com .

Diff’art 15 Rue du Président Salvador Allende Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 97 23 46 contact@sallediffart.com

