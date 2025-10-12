FESTIVAL R-CAS PERFORMANCE CROISÉE TIFFANY VAILIER X DIMONÉ Perpignan
3 Avenue de Grande Bretagne Perpignan Pyrénées-Orientales
Début : 2025-10-12 11:30:00
2025-10-12
A cent mètres du centre du monde
3 Avenue de Grande Bretagne Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 51 13 14 info@jazzebre.com
English :
? A hundred meters from the center of the world
German :
? Hundert Meter vom Mittelpunkt der Welt entfernt
Italiano :
? A cento metri dal centro del mondo
Espanol :
? A cien metros del centro del mundo
