FESTIVAL R-CAS PERFORMANCE CROISÉE TIFFANY VAILIER X DIMONÉ Perpignan dimanche 12 octobre 2025.

3 Avenue de Grande Bretagne Perpignan Pyrénées-Orientales

Début : 2025-10-12 11:30:00

fin : 2025-10-12

2025-10-12

A cent mètres du centre du monde

3 Avenue de Grande Bretagne Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 51 13 14 info@jazzebre.com

English :

? A hundred meters from the center of the world

German :

? Hundert Meter vom Mittelpunkt der Welt entfernt

Italiano :

? A cento metri dal centro del mondo

Espanol :

? A cien metros del centro del mundo

