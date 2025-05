Festival raconte-moi Bouts de moi à Selommes – Selommes, 5 juin 2025 10:30, Selommes.

Loir-et-Cher

Festival raconte-moi Bouts de moi à Selommes 17B Rue du Bout des Haies Selommes Loir-et-Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-06-05 10:30:00

fin : 2025-06-05

Date(s) :

2025-06-05

Dans le cadre du festival Raconte-moi du 20 mai au 21 juin 2025 dans les bibliothèques de Loir-et-Cher.

Festival raconte-moi Bouts de moi à Selommes. Petits papiers de soie Par Cécile Bergame Compagnie A corps bouillon. Qui est celui que je vois ? Qui es tu toi, qui me regarde avec tant d’intensité ? Est ce moi, ou un autre ? Les miroirs guident peu à peu, l’enfant vers la découverte de son moi. Durée 30 min. Spectacle à partir de 6 mois. Sur réservation. .

17B Rue du Bout des Haies

Selommes 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 23 83 34

English :

As part of the « Raconte-moi » festival, from May 20 to June 21, 2025, in Loir-et-Cher libraries.

German :

Im Rahmen des Festivals « Raconte-moi » vom 20. Mai bis 21. Juni 2025 in den Bibliotheken des Departements Loir-et-Cher.

Italiano :

Nell’ambito del festival « Raconte-moi » dal 20 maggio al 21 giugno 2025 nelle biblioteche di Loir-et-Cher.

Espanol :

En el marco del festival « Raconte-moi », del 20 de mayo al 21 de junio de 2025 en las bibliotecas de Loir-et-Cher.

L’événement Festival raconte-moi Bouts de moi à Selommes Selommes a été mis à jour le 2025-05-24 par OT de Vendome Territoires Vendomois