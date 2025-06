FESTIVAL RAG-NAR’OC Saint-Bauzille-de-Putois 4 juillet 2025 07:00

Hérault

FESTIVAL RAG-NAR’OC Plan d’Eau de , 412 Chemin de Sauzedes Saint-Bauzille-de-Putois Hérault

Début : 2025-07-04

fin : 2025-07-05

2025-07-04

Après une édition anniversaire d’anthologie en 2024, le Rag-Nar’Oc est de retour cette

année pour une édition encore plus folle et inoubliable !

Deux jours de fêtes, de partages, de sourires et de rock-n’-roll vous attendent sur les

berges de l’Hérault !!

LA PROGRAMMATION

La programmation va ravir tous les aficionados de rock et tous les curieux de très nombreux sous-genres du style musical seront représentés.

Vendredi 4 juillet :

GOULAMAS’K (ska rock occitan)

KRAV BOCA (punk rap)

LES NAUFRAGES (chanson rock d’aventures)

ANESTHESIA (stoner noise)

LES TARDIGRADES (punk zbeul)

LAMPYRE (solo rock)

Samedi 5 juillet :

BERNARD MINET METAL BAND (génériques Club Dorothée)

LES SALES MAJESTES (punk rock)

RED BEANS AND PEPPER SAUCE (soul blues rock)

KAMIZOL-K (métal hardcore)

DIG UP THE 90’s (covers tube 90’s)

THE LOST DEAD MOVING SPAGHETTI HEROES (bluegrass folk country)

=> ouverture du site à 18 h 00

=> fermeture du à 1 h 00

Animations et jeux proposés par l’AIRE DE FAMILLE les deux soirs

Marché Artisanal et Exposants

Buvette et Restauration sur place

(Carte bancaire acceptée)

EVEVENEMENT SOLIDAIRE EN SOUTIEN AU SECOURS POPULAIRE FRANCAIS :-) .

Plan d’Eau de , 412 Chemin de Sauzedes

Saint-Bauzille-de-Putois 34190 Hérault Occitanie +33 7 67 01 91 19 festivalragnaroc@gmail.com

English :

After an anthological anniversary edition in 2024, Rag-Nar’Oc is back this year for an even crazier and

even crazier and more unforgettable!

Two days of festivities, sharing, smiles and rock-n’-roll await you on the banks of the

banks of the Hérault!

German :

Nach einer Anthologie-Jubiläumsausgabe im Jahr 2024 ist der Rag-Nar’Oc dieses Jahr wieder da!

dieses Jahr mit einer noch verrückteren und unvergesslicheren Ausgabe!

Zwei Tage voller Partys, Austausch, Lächeln und Rock-n’-Roll erwarten Sie an den Ufern des Atlantiks

ufer des Hérault!

Italiano :

Dopo l’edizione antologica del 2024, Rag-Nar’Oc torna quest’anno per un’edizione ancora più folle e indimenticabile!

ancora più folle e indimenticabile!

Due giorni di feste, condivisione, sorrisi e rock’n’roll vi aspettano sulle rive dell’Hérault!

sulle rive dell’Hérault!

Espanol :

Tras una edición antológica de aniversario en 2024, Rag-Nar’Oc vuelve este año para una edición aún más loca e inolvidable

¡aún más loca e inolvidable!

Dos días de fiesta, convivencia, sonrisas y rock’n’roll le esperan a orillas del Hérault

¡las orillas del Hérault!

