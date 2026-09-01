Festival Ravel Aubusson
jeudi 24 septembre 2026 · Aubusson
Informations pratiques
Aubusson
Festival Ravel
Rue des Arts Aubusson Creuse
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-24 19:00:00
fin : 2026-09-24
Date(s) :
2026-09-24
Eliott Leridon – violoncelle
Antoine Préat – Piano
En écho à George Sand !
– Antonín Dvořák – Silent Woods (Waldesruhe), op. 68 n°5
– Dmitri Chostakovitch – Sonate pour violoncelle et piano en ré mineur, op. 40
– Frédéric Chopin – Sonate pour violoncelle et piano en sol mineur, op. 65
En partenariat avec la Cité internationale de la tapisserie .
Rue des Arts Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 66 66 66
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English : Festival Ravel
L’événement Festival Ravel Aubusson a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Aubusson-Felletin
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