Informations pratiques

Aubusson

Festival Ravel

Rue des Arts Aubusson Creuse

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-24 19:00:00

fin : 2026-09-24

Date(s) :

2026-09-24

Eliott Leridon – violoncelle

Antoine Préat – Piano

En écho à George Sand !

– Antonín Dvořák – Silent Woods (Waldesruhe), op. 68 n°5

– Dmitri Chostakovitch – Sonate pour violoncelle et piano en ré mineur, op. 40

– Frédéric Chopin – Sonate pour violoncelle et piano en sol mineur, op. 65

En partenariat avec la Cité internationale de la tapisserie .

Rue des Arts Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 66 66 66

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English : Festival Ravel

L’événement Festival Ravel Aubusson a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Aubusson-Felletin