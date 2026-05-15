Festival Ravel Chopin à Valldemossa Place René Soubelet Urrugne
Festival Ravel Chopin à Valldemossa Place René Soubelet Urrugne lundi 31 août 2026.
Urrugne
Festival Ravel Chopin à Valldemossa
Place René Soubelet Eglise Saint-Vincent Urrugne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-31 20:00:00
fin : 2026-08-31
Date(s) :
2026-08-31
Fasciné par les Préludes de Chopin, le compositeur basque Ramon Lazkano a conçu en 2020 un ensemble de 19 Préludes imaginés comme des miroirs antagonistes , à intégrer subtilement au cycle de son aîné polonais. Lauréate du Concours Chopin en 2010, Yulianna Avdeeva donne la réplique aux solistes de l’Académie Ravel dans cette mosaïque sonore, où les gestes instrumentaux et les époques s’entrechoquent pour mieux se révéler.
Durée du concert 1h25 sans entracte .
Place René Soubelet Eglise Saint-Vincent Urrugne 64122 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 47 13 00 contact@festivalravel.fr
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English : Festival Ravel Chopin à Valldemossa
L’événement Festival Ravel Chopin à Valldemossa Urrugne a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme Pays Basque
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