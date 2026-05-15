Festival Ravel Fantaisie espagnoles Place René Soubelet Urrugne

Urrugne

Festival Ravel Fantaisie espagnoles

Place René Soubelet Eglise Saint-Vincent Urrugne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-01 20:00:00

fin : 2026-09-01

Date(s) :

2026-09-01

Lauréat du prestigieux Premio Nacional de Música d’Espagne en 2018, le Cuarteto Quiroga invite Javier Perianes et Tabea Zimmermann pour une plongée dans la musique de chambre de la péninsule ibérique. Un concert qui réunit les quatre grands d’Espagne (Albéniz, Granados, Falla, Turina) et celui qui aurait pu être leur maître s’il n’était pas décédé avant ses 20 ans Juan Crisóstomo de Arriaga, surnommé le Mozart espagnol .

Durée du concert 1h40 avec entracte .

Place René Soubelet Eglise Saint-Vincent Urrugne 64122 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 47 13 00 contact@festivalravel.fr

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English : Festival Ravel Fantaisie espagnoles

L’événement Festival Ravel Fantaisie espagnoles Urrugne a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme Pays Basque