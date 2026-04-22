Festival Ravel L’Heure espagnole Tanka centre culturel Peyuco Duhart Saint-Jean-de-Luz
Festival Ravel L’Heure espagnole Tanka centre culturel Peyuco Duhart Saint-Jean-de-Luz mardi 25 août 2026.
Saint-Jean-de-Luz
Festival Ravel L’Heure espagnole
Tanka centre culturel Peyuco Duhart 12 Rue Duconte Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 14:00:00
fin : 2026-08-25 21:00:00
Date(s) :
2026-08-25
À l’occasion de l’anniversaire de Manuel de Falla, une édition aux couleurs de l’Espagne !
14h Masterclasse publique de Gary Hoffman (violoncelle)
16h45 Masterclasse publique de Patricia Petibon (chant)
19h30 Scène ouverte des jeunes solistes .
Tanka centre culturel Peyuco Duhart 12 Rue Duconte Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 47 13 00 contact@festivalravel.fr
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English : Festival Ravel L’Heure espagnole
L’événement Festival Ravel L’Heure espagnole Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme Pays Basque
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