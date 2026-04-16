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Festival Ravel L’Heure espagnole Scène ouverte Centre social Sagardian Saint-Jean-de-Luz

Festival Ravel L’Heure espagnole Scène ouverte Centre social Sagardian Saint-Jean-de-Luz

Festival Ravel L’Heure espagnole Scène ouverte Centre social Sagardian Saint-Jean-de-Luz samedi 22 août 2026.

Lieu : Centre social Sagardian

Adresse : 32 Avenue de Habas

Ville : 64500 Saint-Jean-de-Luz

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 22 août 2026

Fin : samedi 22 août 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Saint-Jean-de-Luz

Festival Ravel L’Heure espagnole Scène ouverte

Centre social Sagardian 32 Avenue de Habas Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 15:00:00
fin : 2026-08-22 16:30:00

Date(s) :
2026-08-22

À l’occasion de l’anniversaire de Manuel de Falla, une édition aux couleurs de l’Espagne ! Scène ouverte des jeunes solistes   .

Centre social Sagardian 32 Avenue de Habas Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 47 13 00  contact@festivalravel.fr

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English : Festival Ravel L’Heure espagnole Scène ouverte

L’événement Festival Ravel L’Heure espagnole Scène ouverte Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme Pays Basque

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