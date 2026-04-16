Festival Ravel Soirée de clôture Tanka centre culturel Peyuco Duhart Saint-Jean-de-Luz

Saint-Jean-de-Luz

Festival Ravel Soirée de clôture

Tanka centre culturel Peyuco Duhart 12 Rue Duconte Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 20:00:00

fin : 2026-09-05 21:30:00

Date(s) :

2026-09-05

Soirée de clôture

Distribution surprise .

Tanka centre culturel Peyuco Duhart 12 Rue Duconte Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 47 13 00 contact@festivalravel.fr

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English : Festival Ravel Soirée de clôture

L’événement Festival Ravel Soirée de clôture Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme Pays Basque