Festival Ré·Elles 2026 : JOURNÉE FAMILIALE Café associatif des Gallets Rennes Samedi 21 mars, 14h30 Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Un festival autour des luttes pour les femmes et les minorités de genre

Petite restauration à prix libre, consommation au bar.

14h30 : La sélection du Prix Jeune Public

Projection des films.

· Chère Louise de Rémi Brachet, 25′

· Feu fantôme de Morgane Ambre Cassaigne, 28′

· Ride du Lion et Pattes d’Oie de Juliette Léonard ,24′

· Au bain des dames de Margaux Fournier, 29′

Public à partir de 14 ans. Les films comportent des scènes de nudité partielle et abordent les violences sexuelles

16h15-17h : Pause goûter

17h : Fais ton portrait

Les portraits documentaires des personnes LGBTI+ réalisés par les élèves du Lycée Charles Tillon. En partenariat avec Iskis.

18h15 : Ré·elles ou imaginaires ?

Les podcasts réalisés par les adhérents Comptoir du Doc, à l’aide de lectures d’oracles, d’horoscopes et de marc de café. Dans le cadre de l’atelier de création sonore et imaginaire animé par Jeanne l’Hévéder et Cannelle Perrin, du collectif Micro-sillons.

18h30 : Daye – Work in progress

Découverte et débat autour d’un extrait du film en cours de réalisation par Cannelle Perrin sur les imaginaires qui imprègnent le quotidien de femmes kurdes dans trois quartiers différents de la ville de Diyarbakir.

19h30 : Repas partagé

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-21T14:30:00.000+01:00

Fin : 2026-03-21T21:00:00.000+01:00

1

http://www.cafedesgallets.fr

Café associatif des Gallets 26 Avenue Donzelot Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

