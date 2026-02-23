Festival Ré·Elles, cinéma documentaire et droits des femmes Frac Bretagne Rennes Dimanche 22 mars, 16h00

Gratuit

Le festival Ré·Elles, cinéma documentaire et droits des femmes, vous propose de découvrir le film ÂME DU DÉSERT de Monica Taboada Tapia. Séance suivie d’une discussion avec Delfina Chacon d’Encuadrad…

Un festival de cinéma documentaire dédié aux luttes des femmes et des minorités de genre à travers le monde.

Lorsque les cinéastes choisissent de suivre le quotidien d’une femme ou d’une minorité de genre, ils nous rendent témoins de leurs révoltes, qu’elles soient éclatantes ou plus subtiles. Par leur geste filmique, ils nous guident à travers des univers qui nous semblent lointains et qui, pourtant, nous sont profondément familiers. Ces regards, guidés par une exigence de justesse, offrent au public une fenêtre où chacun peut trouver sa place, éveillant en nous l’empathie, sinon la compréhension.

Tel un kaléidoscope, le Festival Ré·Elles vous propose un programme de cinéma documentaire qui donne à voir la multiplicité et la complexité des luttes pour l’égalité des genres, en France comme ailleurs. Sans prétendre dresser un état des lieux exhaustif, le festival met cette année en lumière le regard de cinéastes qui abordent ces questions avec finesse, justesse et parfois avec humour, sans jamais renoncer à faire émerger la lumière au cœur des ombres.

Une lumière qui peut surgir dans un bar où la solidarité résiste aux discriminations, dans la complicité d’une mère et de ses enfants, ou encore sur la scène poussiéreuse de traditions devenues caduques. Elle se glisse dans les interstices de l’amitié et, insolente, adresse un doigt d’honneur au patriarcat.

**Au programme:**

**16h :** projection du film _Âme du désert,_ de Monica Taboada Tapia. Suivie d’une rencontre avec Delfina Chacon d’Encuadradas, collectif de femmes cinéastes de la Caraïbe.

0223424437 vieassociative@comptoirdudoc.org https://comptoirdudoc.org/programmation/festival-re-elles-2026/

Frac Bretagne Frac Bretagne, Avenue André Mussat, Rennes, France Rennes 35000



