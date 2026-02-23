Festival Ré·Elles, cinéma documentaire et droits des femmes Les Champs Libres – Musée de Bretagne Rennes Dimanche 15 mars, 14h30

Gratuit

Ré·Elles est un festival de cinéma documentaire qui met en lumière les luttes des femmes et des minorités de genre à travers le monde. Toutes les projections de films sont gratuite et accompagnées pa…

Un festival de cinéma documentaire dédié aux luttes des femmes et des minorités de genre à travers le monde.

Lorsque les cinéastes choisissent de suivre le quotidien d’une femme ou d’une minorité de genre, ils nous rendent témoins de leurs révoltes, qu’elles soient éclatantes ou plus subtiles. Par leur geste filmique, ils nous guident à travers des univers qui nous semblent lointains et qui, pourtant, nous sont profondément familiers. Ces regards, guidés par une exigence de justesse, offrent au public une fenêtre où chacun peut trouver sa place, éveillant en nous l’empathie, sinon la compréhension.

Tel un kaléidoscope, le Festival Ré·Elles vous propose un programme de cinéma documentaire qui donne à voir la multiplicité et la complexité des luttes pour l’égalité des genres, en France comme ailleurs. Sans prétendre dresser un état des lieux exhaustif, le festival met cette année en lumière le regard de cinéastes qui abordent ces questions avec finesse, justesse et parfois avec humour, sans jamais renoncer à faire émerger la lumière au cœur des ombres.

Une lumière qui peut surgir dans un bar où la solidarité résiste aux discriminations, dans la complicité d’une mère et de ses enfants, ou encore sur la scène poussiéreuse de traditions devenues caduques. Elle se glisse dans les interstices de l’amitié et, insolente, adresse un doigt d’honneur au patriarcat.

**Au programme :**

**14h30 :** projection du film _L’Amazone_, d’Emilie Maréchal et Camille Meynard. En présence de la co-réalisatrice, Émilie Maréchal.

**16h45 :** projection du film _Les Filles du Nil_, de Nada Riyadh et Ayman El Amir. En présence de Claire Chassagne, productrice du film.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-15T14:30:00.000+01:00

Fin : 2026-03-15T18:30:00.000+01:00

1

0223424437 vieassociative@comptoirdudoc.org https://comptoirdudoc.org/programmation/festival-re-elles-2026/

Les Champs Libres – Musée de Bretagne Les Champs Libres, Cours des Alliés, Rennes, France Rennes 35000



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

