Festival Recall 5è édition La Baleine 59 cours Julien 13006 Marseille 1er Arrondissement

Pour cette édition 2026, l’équipe de la 3e heure a choisi la thématique de la vengeance au cinéma.

Le festival Recall proposera tout d’abord un temps fort dédié à la trilogie de la vengeance (Lady Vengeance, Sympathy for Mr Vengeance et Old Boy) de Park Chan Wook. Notre invité, le rédacteur et auteur Bastian Meiresonne, grand spécialiste du cinéma sud-coréen, sera présent dimanche 8 février pour une conférence sur le sujet.



Dans le cadre de la réédition en version restaurée des huit films qui composent la série Lady Yakuza (tournés entre 1968 et 1972), vous pourrez également redécouvrir les deux premiers opus de la saga japonaise en salles.

Vendredi 6 février, nous associerons plaisir gustatif au plaisir visuel en vous offrant une dégustation japonaise réalisée par le traiteur Kita Kitchen après la séance.



Nous consacrerons également une soirée au western avec la projection de La prisonnière du désert, le western culte de John Ford, jeudi 5 février. Cette projection sera suivie d’une discussion avec Marc Rosmini, philosophe et auteur.



Enfin, nous mettrons à l’honneur la vengeance au féminin, à travers une sélection qui explore violence cathartique (Carrie de Brian de Palma, film d’ouverture de notre édition 2026), rape and revenge (Revenge de Coralie Fargeat), riposte patiente et implacable (La mariée était en noir de François Truffaut) ou désir de revanche sociale (La cérémonie de Claude Chabrol). Cinq héroïnes qui ont marqué l’histoire du cinéma.

Pour en parler, nous recevrons jeudi 5 février la scénariste et réalisatrice Alix Martineau (L’amour ne suffit pas 2021 ; Coucou ! 2026) ainsi que la journaliste et autrice Chloé Thibaud (Désirer la violence, 2024, éditions les Insolentes) samedi 7 février.



Merci à nos partenaires le cinéma Les Variétés et le cinéma La Baleine, le graphiste Fabien Lopez qui a dessiné l’affiche 2026, Aix Marseille Université, la ville de Marseille pour leur soutien financier, les éditions Rouge Profond et Points féministes, la librairie L’Hydre aux mille têtes présente pour un stand de livres, notre formidable webmaster Hind Guessous et bien évidemment merci à vous, chers spectateurs et spectatrices.



Agnès Zenino, pour la 3e heure .

La Baleine 59 cours Julien 13006 Cinéma Les Variétés et Cinéma La Baleine Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

For this 2026 edition, the 3rd heure team has chosen the theme of cinematic revenge.

