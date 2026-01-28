Festival Recall programmation au cinéma des Variétés Cinéma Les Variétés Marseille 1er Arrondissement

Festival Recall programmation au cinéma des Variétés

Du mercredi 4 au dimanche 8 février 2026.

Cinéma Les Variétés 37 rue Vincent Scotto Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date :

Début : 2026-02-04

fin : 2026-02-08

Date(s) :

2026-02-04

Pour cette édition 2026, l’équipe de la 3e heure a choisi la thématique de la vengeance au cinéma.

Programme détaillé pour le cinéma les Variétés



** Mercredi 4 février soirée d’ouverture

20h Carrie (1976) de Brian De Palma. 1h38. VOstfr Interdit aux moins de 12 ans

Tourmentée par une mère névrosée et tyrannique, la vie n’est pas rose pour Carrie. À l’école, elle ne fait que subir et ne peut rendre les coups, jusqu’à ce qu’elle devienne une victime d’une méchante plaisanterie. Elle se décide alors de se venger.

Séance présentée par Guy Astic, directeur des éditions Rouge profond et enseignant en cinéma.







** Jeudi 5 février invitation Alix Martineau et focus western

18h La mariée était en noir (1968) de François Truffaut. 1h47.

Le jour de son mariage, alors qu’elle sort à peine de l’église, Julie voit son mari assassiné sous ses yeux. Personne ne sait pourquoi l’homme était la cible de cette balle. La veuve va alors entreprendre un voyage pour se venger de ceux qui ont tué son mari.

Séance présentée par Alix Martineau, scénariste, comédienne de voix et podcasteuse.



20h La prisonnière du désert (1956) de John Ford. 2h.

Texas 1868. La famille d’Aaron Edwards est décimée par une bande de Commanches qui attaquent son ranch et enlèvent ses deux fillettes. Ethan, le frère d’Aaron, découvre le drame et se lance sur les traces des ravisseurs avec deux autres compagnons.

Film présenté par Marc Rosmini, enseignant en philosophie et auteur de Méditations westernosophiques (2015). Séance suivie d’un échange.







** Vendredi 6 février Soirée autour du cinéma asiatique

19h15 Lady Yakuza la pivoine rouge (1968) de Kôsaku Yamashita. 1h38. VOstfr.

Alors que Ryuko, fille du chef du clan Yano, prépare ses noces, son père est trahi et assassiné. Ryuko (dite Oryu la pivoine rouge) prend la décision de marcher sur les traces de son père en assumant sa succession comme chef de clan.

Ce film sera présenté par Mr Kawakita. Une dégustation japonaise sera proposée par le traiteur Kita Kitchen à l’issue de la séance.



21h30 Lady Vengeance (2005) de Park Chan-Wook. 1h55. VOstfr Interdit aux moins de 12 ans

Geum-ja devient un personnage public lorsqu’elle est accusée à seulement 19 ans de l’enlèvement et du meurtre d’un petit garçon de cinq ans.







** Samedi 7 février Vengeance au féminin

14h Lady Yakuza la règle du jeu (1968) de Kôsaku Yamashita. 1h35. VOstfr.

Oryū, en voyage initiatique en vue de reformer le clan Yano, est hébergée par Eisuke Togasaki dans la ville de Tomioka. Le clan Togasaki vit du commerce de la soie grège, en bonne entente avec les paysans qui la produisent.

Film présenté par l’équipe de la 3e heure.



16h La cérémonie (1995) de Claude Chabrol. 1h51.

Sophie s’installe comme femme de ménage dans la grande maison des Lelièvre, isolée dans la campagne bretonne. Elle s’acquitte parfaitement de sa tâche, réussissant même à cacher son handicap l’analphabétisme. Très vite, Sophie se lie d’amitié avec Jeanne, la postière du village, une jeune femme exubérante, provocatrice qui ne cache pas sa haine envers les Lelièvre.

Film présenté par l’équipe de la 3e heure.







** Dimanche 8 février Trilogie de la vengeance Bastien Meiresonne

16h Old Boy (2003) de Park Chan-Wook. 1h59. VOstfr Interdit aux moins de 12 ans

Oh Dae-Soo, père de famille sans histoire, est enlevé un jour devant chez lui. Séquestré pendant plusieurs années dans une cellule privée, son seul lien avec l’extérieur est une télévision. Par le biais de cette télévision, il apprend le meurtre de sa femme, dont il est le principal suspect.

Séance suivie d’un échange avec Bastien Meiresonne, spécialiste du cinéma asiatique et auteur de Hallyuwood Le Cinéma Coréen (Éd. E/P/A, 2023).



19h30 Sympathy for Mr. Vengeance (2002) de Park Chan-Wook. 2h09. VOstfr Interdit aux moins de 16 ans

Ryu est un ouvrier sourd et muet, dont la sœur est en attente d’une greffe de rein. Young-Mi, la fiancée de Ryu, lui propose de kidnapper la fille de Dong-Jin, son patron. La rançon obtenue servirait à pouvoir soigner la sœur de Ryu. Mais le plan parfait tourne à la catastrophe… .

Cinéma Les Variétés 37 rue Vincent Scotto Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

For this 2026 edition, the 3rd heure team has chosen the theme of cinematic revenge.

