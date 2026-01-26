Festival Recall programmation au cinéma la baleine La Baleine Marseille 6e Arrondissement

Festival Recall programmation au cinéma la baleine

Pour cette édition 2026, l’équipe de la 3e heure a choisi la thématique de la vengeance au cinéma.

Programme détaillé pour le cinéma la Baleine



** Samedi 7 février Vengeance au féminin

20h30 Revenge (2018) de Coralie Fargeat. 1h48.



Interdit aux moins de 12 ans

Trois riches chefs d’entreprise, mariés et bons pères de famille, se retrouvent dans une zone désertique pour leur partie de chasse annuelle. L’un d’entre eux est accompagné de sa jeune maîtresse.

Séance suivie d’un échange avec Chloé Thibaud, journaliste et autrice de plusieurs ouvrages dont Pourquoi les hommes ont peur des femmes, (à paraître le 4 mars 2026).

Table de livres et séance de dédicace, en partenariat avec la librairie L’Hydre aux mille têtes. .

English :

For this 2026 edition, the 3rd heure team has chosen the theme of cinematic revenge.

