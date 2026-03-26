Festival Reconnexion, édition 2026 Université catholique de l’Ouest – UCO Nantes Rezé

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-08 –

Gratuit : oui Tout public

Le festival des étudiants et étudiantes de l’UCONouvelle édition, nouveau thème, nouveau nom : place au festival Fashion Designa !Au programme : une dizaine d’activités et d’animations variées mettant en lumière le renouvellement constant de l’univers fashion. Défilé, expositions, marché de créateurs, friperie… les propositions sont nombreuses et sauront séduire chacun d’entre vous. Évolution, upcycling, sport, seconde main : autant de thématiques explorées pour interroger et redéfinir la mode d’aujourd’hui.???? La programmation complète, c’est iciSur inscription pour les personnes extérieures à l’UCO

Université catholique de l’Ouest – UCO Nantes Rezé 44400



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