Festival Reconnexion, édition 2026 Université catholique de l’Ouest – UCO Nantes Rezé
Festival Reconnexion, édition 2026 Université catholique de l’Ouest – UCO Nantes Rezé jeudi 26 mars 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-04-08 –
Gratuit : oui Tout public
Le festival des étudiants et étudiantes de l’UCONouvelle édition, nouveau thème, nouveau nom : place au festival Fashion Designa !Au programme : une dizaine d’activités et d’animations variées mettant en lumière le renouvellement constant de l’univers fashion. Défilé, expositions, marché de créateurs, friperie… les propositions sont nombreuses et sauront séduire chacun d’entre vous. Évolution, upcycling, sport, seconde main : autant de thématiques explorées pour interroger et redéfinir la mode d’aujourd’hui.???? La programmation complète, c’est iciSur inscription pour les personnes extérieures à l’UCO
Université catholique de l’Ouest – UCO Nantes Rezé 44400
Afficher la carte du lieu Université catholique de l’Ouest – UCO Nantes et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- Fresque de l’Économie Circulaire, 5 rue Fenelon, entrée Place Dulcie September, Nantes 26 mars 2026
- Broderie botanique, Le 20 mille, Nantes 26 mars 2026
- Échos du 20e siècle – Duo Arlettes | Saison HMJ Conservatoire de Nantes Nantes 26 mars 2026
- Soirée Projection – Fête du court-métrage, Caserne Mellinet/La Générale, Nantes 26 mars 2026
- Cercle d’hommes mouvement dansé et Gestalt, Pôle associatif Désiré Colombe, Nantes 26 mars 2026