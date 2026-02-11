FESTIVAL REFLETS DU CINÉMA HISPANIQUE Le Vox Mayenne

FESTIVAL REFLETS DU CINÉMA HISPANIQUE

Le Vox 16 Place Juhel Mayenne Mayenne

Pour l’année 2026, Les Reflets du cinéma se mettent au diapason de la langue espagnole, ayant décidé d’explorer le cinéma des pays hispaniques.

De l’Espagne à l’Argentine, du Chili au Mexique, le festival dressera un état des lieux de la diversité et l’incroyable richesse de la production cinématographique de tout ou partie de ces pays. Du réalisme magique aux films politiques, le public découvrira les aspects méconnus mais pourtant bien vivants de cette création, en un panorama, mais aussi la part belle faite aux réalisatrices avec des focus sur Carla Simon, Lucrecia Martel, et les réalisatrices costaricaines. Prenez votre envol et allez à la rencontre de toutes ces œuvres.

Alors prenons notre envol et allons à la rencontre de toutes ces œuvres. ¡ Feliz festival a todos y todas !

A Mayenne

Samedi 14 mars

– 13h30 DOS MADRES

– 15h45 ETE 93

– 17h45 CLARA SOLA en présence de Cédric Lépine, critique de cinéma

– 21h AUN ES DE NOCHE EN CARACAS

Dimanche 15 mars

– 11h00 MEMOIRE D’UN CORPS BRULANT en présence de Cédric Lépine, critique de cinéma

– 14h00 SI NO ARDEMOS, COMO ILUMINAR LA NOCHE en présence de Cédric Lépine, critique de cinéma

– 17h00 ROMERIA

– 20h30 LEAS CORRIENTES en présence de la réalisatrice ou actrice du film

Lundi 16 mars

– 9h30 LES NOUVEAUX SAUVAGES

– 13h30 NOS SOLEILS en présence de Thomas Pouteau, critique de cinéma

– 17h00 LA VAGUE

– 20h00 NUESTRA TIERRA en présence d’une productrice du film

Mardi 17 mars

– 8h30 REVES D’OR

– 11h00 NO NOS MOVERAN

– 14h00 J’AI VU TROIS LUMIERES NOIRES en présence du réalisateur

– 17h00 UN POETE

– 20h00 UN LUGAR MAS GRANDE en présence du réalisateur

Mercredi 18 mars

– 13h45 DERRIERE LES DRAPEAUX, LE SOLEIL en présence du réalisateur

– 16h00 LOUISE ET LA LEGENDE DU SERPENT A PLUMES

– 17h30 TENGO SUENOS ELECTRICOS en présence de la réalisatrice (en visio)

– 20h45 OLIVIA Y LAS NUBES en présence du réalisateur (en visio)

Jeudi 19 mars

– 14h00 LA HIJA DE TODAS LAS RABIAS

– 15h45 NO

– 18h00 PROGRAMME DE COURTS METRAGES en présence de Anna Dodier, chercheuse en cinéma

– 20h30 CIUDAD SIN SUENO en présence du réalisateur

Vendredi 20 mars

– 14h00 LES CAVALIERS DE TERRE SAUVAGES

– 18h00 SARIRI en présence de la réalisatrice (en visio)

– 20h30 MASPALOMAS en présence de la distributrice du film

Samedi 21 mars

– 14h00 ZAMA en présence de Anna Dodier, chercheuse en cinéma

– 15h45 OLIVIA

– 17h00 SORDA

– 20h00 THE EXILES Séance de clôture précédées d’un concert du duo Tanaïs .

