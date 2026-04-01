Arès

Festival Regarde! #5 feu d’artifice

Esplanade Georges Dartiguelongue Arès Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 23:45:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Dans le cadre du festival Regarde!, festival des arts de l’espace public à Arès sur le Bassin d’Arcachon, profitez du feu d’artifice.

Tout public. Gratuit. Restauration et buvette sur place. .

Esplanade Georges Dartiguelongue Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 03 93 03

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival Regarde! #5 feu d’artifice

L’événement Festival Regarde! #5 feu d’artifice Arès a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme d’Arès