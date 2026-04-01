Festival Regarde! #5 feu d’artifice Arès
Festival Regarde! #5 feu d’artifice Arès dimanche 28 juin 2026.
Arès
Festival Regarde! #5 feu d’artifice
Esplanade Georges Dartiguelongue Arès Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 23:45:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Dans le cadre du festival Regarde!, festival des arts de l’espace public à Arès sur le Bassin d’Arcachon, profitez du feu d’artifice.
Tout public. Gratuit. Restauration et buvette sur place. .
Esplanade Georges Dartiguelongue Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 03 93 03
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English : Festival Regarde! #5 feu d’artifice
L’événement Festival Regarde! #5 feu d’artifice Arès a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme d’Arès
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