Arès

Festival Regarde! #5 la Pyroue infernale Le Phare

Esplanade Georges Dartiguelongue Arès Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 22:45:00

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Dans le cadre du festival Regarde!, festival des arts de l’espace public à Arès sur le Bassin d’Arcachon, découvrez La Pyroue infernale Le Phare. Seb Manach (Compagnie Gare Aux Arts).

Feu de la Saint-Jean par la Compagnie SILEX !

Quand la puissance d’une roue monumentale rencontre la poésie du feu et du mouvement. Un spectacle fascinant, sensoriel et inoubliable, suivi de l’embrasement du feu de la Saint-Jean avec Pascal Ducos (Compagnie SILEX !).

Tout public 20 minutes. Gratuit. Restauration et buvette sur place. .

Esplanade Georges Dartiguelongue Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 03 93 03

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English : Festival Regarde! #5 la Pyroue infernale Le Phare

L’événement Festival Regarde! #5 la Pyroue infernale Le Phare Arès a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme d’Arès