Arès

Festival Regarde! #5 Symphonie pour klaxons et essuie-glaces

Esplanade Georges Dartiguelongue Arès Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 18:30:00

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Dans le cadre du festival Regarde!, festival des arts de l’espace public à Arès sur le Bassin d’Arcachon, découvrez Symphonie pour klaxons et essuie-glaces (La Martingale).

Imaginez… un concert classique détournée où klaxons et essuie-glaces font symphonie. Le tout, commenté par un vraix-faux journaliste de France Musique. Epique !

Tout public 40 minutes. Gratuit. Restauration et buvette sur place. .

Esplanade Georges Dartiguelongue Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 03 93 03

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English : Festival Regarde! #5 Symphonie pour klaxons et essuie-glaces

L’événement Festival Regarde! #5 Symphonie pour klaxons et essuie-glaces Arès a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme d’Arès