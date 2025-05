Festival Regarde! Call me – Arès, 28 juin 2025 14:00, Arès.

2025-06-28 14:00:00

2025-06-28

Dans le cadre du festival Regarde!, festival des arts de l’espace public à Arès sur le Bassin d’Arcachon, découvrez Call me (KoMoNò CirCuS).

Le smartphone, outil quotidien, est au coeur de la vie des ados, Plaisir, aliénation, rapports aux autres. Les jeunes circassiens du KoMoNò en font le thème d’un spectacle contemporain mêlant acrobaties, minitrampoline et cirque aérien pour émerveiller le public !

Tout public 30 minutes. Gratuit. Restauration et buvette sur place. .

Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine

