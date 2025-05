Festival Regarde! Feu de la Saint-Jean Spectacle « FEU ! » – Arès, 27 juin 2025 22:45, Arès.

Gironde

Festival Regarde! Feu de la Saint-Jean Spectacle « FEU ! » Esplanade Georges Dartiguelongue Arès Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-27 22:45:00

fin : 2025-06-27

Date(s) :

2025-06-27

Dans le cadre du festival Regarde!, festival des arts de l’espace public à Arès sur le Bassin d’Arcachon, découvrez le Feu de la Saint-Jean Spectacle « FEU ! » (une création collective des compagnies Silex ! et Rêvolution).

Les rites de la Saint-Jean rencontrent la culture urbaine. Au coeur de cette création, la transe émerge par des gestes répétés, libérant une force intérieure. Musiques et danse urbaine se mêlent aux éléments du bassin pour célébrer le feu et le jour le plus long dans une communion intense.

Tout public 35 minutes. Gratuit. Restauration et buvette sur place. .

Esplanade Georges Dartiguelongue

Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 03 93 03

English : Festival Regarde! Feu de la Saint-Jean Spectacle « FEU ! »

German : Festival Regarde! Feu de la Saint-Jean Spectacle « FEU ! »

Italiano :

Espanol : Festival Regarde! Feu de la Saint-Jean Spectacle « FEU ! »

L’événement Festival Regarde! Feu de la Saint-Jean Spectacle « FEU ! » Arès a été mis à jour le 2025-05-09 par OT Arès