Festival Regarde! Le Poids des Nuages – Arès, 28 juin 2025

Gironde

Festival Regarde! Le Poids des Nuages Esplanade Georges Dartiguelongue Arès Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-06-28 18:00:00

fin : 2025-06-28

2025-06-28

Dans le cadre du festival Regarde!, festival des arts de l’espace public à Arès, sur le Bassin d’Arcachon, découvrez Le Poids des Nuages (Hors surface).

Le Poids des Nuages explore la relation de deux hommes en quête d’absolu. Sur un Acronet, immense trampoline permettant de grandes prouesses acrobatiques, ils traversent mondes et frontières, réels ou imaginaires, interrogent l’individualisme, la confiance et l’ambition.

Dès 4 ans 30 minutes. Gratuit. Restauration et buvette sur place. .

Esplanade Georges Dartiguelongue

Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 03 93 03

