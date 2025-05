Festival Regarde! Lemniscate – Arès, 27 juin 2025 21:30, Arès.

Gironde

Festival Regarde! Lemniscate Esplanade Georges Dartiguelongue Arès Gironde

Début : 2025-06-27 21:30:00

fin : 2025-06-27

2025-06-27

Dans le cadre du festival Regarde!, festival des arts de l’espace public à Arès sur le Bassin d’Arcachon, découvrez Lemniscate (Compagnie Bivouac).

Ce spectacle vertigineux met en scène deux danseurs et un acrobate, habitants d’un espace singulier, qu’ils vont s’amuser à explorer… Aux chorégrahies « en équilibre » succèdent rebonds, chutes, suspensions et autres élans artistiques tout en légèreté.

Tout public 50 minutes. Gratuit. Restauration et buvette sur place. .

Esplanade Georges Dartiguelongue

Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 03 93 03

