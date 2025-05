Festival Regarde! Quatre gascons dans le vent – Arès, 27 juin 2025 23:30, Arès.

Gironde

Festival Regarde! Quatre gascons dans le vent Esplanade Georges Dartiguelongue Arès Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-27 23:30:00

fin : 2025-06-27

Date(s) :

2025-06-27

Dans le cadre du festival Regarde!, festival des arts de l’espace public à Arès sur le Bassin d’Arcachon, découvrez Quatre gascons dans le vent (tribute Beatles) Les Blattes.

L’album Back to the Egg de Paul McCartney signifie « retour aux source », et c’est bien ce que proposent ces cinq musiciens girondins. Après avoir exploré divers styles et scènes, ils se retrouvent autour d’un projet qui leur tient à cœur jouer sur scène les chansons des Beatles.

Tout public 90 minutes. Gratuit. Restauration et buvette sur place. .

Esplanade Georges Dartiguelongue

Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 03 93 03

English : Festival Regarde! Quatre gascons dans le vent

German : Festival Regarde! Quatre gascons dans le vent

Italiano :

Espanol : Festival Regarde! Quatre gascons dans le vent

L’événement Festival Regarde! Quatre gascons dans le vent Arès a été mis à jour le 2025-05-09 par OT Arès