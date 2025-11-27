FESTIVAL REGARD(S) Cinéma du TNB Rennes 10 – 13 décembre Ille-et-Vilaine

Tarifs unique 7€. Tarif Sortir ! adulte 4€ / Tarif Sortir ! enfant 3€

La 2e édition de Regard(s) aura lieu en décembre. Ce festival promeut les œuvres cinématographiques contemporaines et plus anciennes, sur les thématiques des sexualités et des identités de genre.

Porté par l’association Iskis, centre LGBTI+ de Rennes, la 2e édition de Regard(s) aura lieu à Rennes en décembre. Ce festival promeut les œuvres cinématographiques aussi bien contemporaines que plus anciennes, sur les thématiques des sexualités et des identités de genre.

« Trouver sa place. Ces 3 mots résonnent comme une quête, un écho intime et collectif, un geste de résistance. C’est le fil rouge de cette nouvelle édition du festival Regard(s), un espace où les images s’émancipent, se heurtent, se répondent et se réinventent. Au cinéma comme dans la vie, trouver sa place n’a jamais été une évidence pour les personnes LGBTQIA+. Trop souvent reléguées aux marges, invisibilisées, caricaturées ou réduites au silence, elles ont dû inventer leurs propres langages, leurs propres récits, leurs propres familles. Regard(s) naît de cette urgence : celle de créer un lieu où les existences queer se racontent. Trouver sa place, c’est d’abord refuser celle qu’on nous assigne. C’est dire non à la norme, au scénario imposé. C’est se réapproprier son corps, ses amours, ses colères et ses joies. Cette nouvelle édition du festival est une invitation à tisser des liens, à construire un espace commun où la diversité des parcours devient une richesse. Car trouver sa place, ce n’est pas seulement exister à côté, c’est exister avec. C’est refuser la solitude imposée par les normes et lui préférer la puissance du collectif. »

– L’équipe du festival Regard(s)

MER 10 12

19h – Cérémonie d’ouverture

_Le mystérieux regard du flamand rose_ de Diego Céspedes

VEN 12 12

21h – _Cabo negro_ de abdellah TAïa

SAM 13 12

16h – _Dragorama_ conférence par Moon.e aka Barbara Bobine

21h – _Habibi, chanson pour mes ami·e·s_ de Florent Gouëlou

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-10T19:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-13T22:30:00.000+01:00

https://www.t-n-b.fr/programmation/cinema/festival-regards-2

Cinéma du TNB 1 rue saint Hélier 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine