Festival Regards Croisés Palais du Grand Large de Saint-Malo Cancale 6 et 7 novembre entrée libre et gratuite

Festival de courts-métrages sur le thème « Métiers & Handicaps »

La 17ème édition du Festival Regards Croisés se tiendra du 6 au 7 novembre 2025 au Palais du Grand Large à Saint-Malo. Durant deux jours, ce rendez-vous unique rassemblera professionnels et grand public autour d’un programme riche mêlant projections de courts-métrages, spectacles, échanges et temps forts dédiés à la sensibilisation sur le handicap et le monde professionnel.

Créé en 2009 par l’association L’Hippocampe, le Festival Regards Croisés contribue à valoriser les politiques inclusives menées en faveur du handicap et à changer le regard sur les compétences autrement capables. Il s’adresse à tous ceux qui souhaitent porter un autre regard sur le travail, la diversité et l’inclusion.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-06T09:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-07T22:30:00.000+01:00

Palais du Grand Large de Saint-Malo 1 Quai Duguay-Trouin Cancale 35260 Ille-et-Vilaine