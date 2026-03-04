Festival Regards d’Ailleurs 2026 : la Suède, Dreux, Dreux

Festival Regards d’Ailleurs 2026 : la Suède 11 mars – 8 avril Dreux Eure-et-Loir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-11T00:00:00+01:00 – 2026-03-11T23:59:00+01:00

Fin : 2026-04-08T00:00:00+02:00 – 2026-04-08T23:59:00+02:00

La 23e édition du festival Regard d’Ailleurs, organisé par Fenêtre sur Films, se tiendra du 11 mars au 8 avril 2026. Cette année, la Suède est à l’honneur !

Une cinquantaine de projections est programmée au CinéCentre, au lycée Rotrou et au Théâtre de Dreux, ainsi qu’à l’Atelier à spectacle, à l’Agora, dans les salles de spectacle de nombreuses communes, Cinémobile, etc.

Le traditionnel ciné-concert de l’Odyssée fera également son retour. Un autre événement cinémusical inédit se tiendra au Théâtre.

Des expositions auront également lieu à la chapelle de l’Hôtel-Dieu, à l’Odyssée, à la Bibliothèque Jacques Brel de Vernouillet et dans les maisons Proximum. On y retrouvera par ailleurs des ateliers et des séances accessibles à toutes les familles.

Programmation à venir !

Plus d’infos sur le site du festival : regardsdailleurs.org

Dreux Dreux Dreux 28100 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://regardsdailleurs.org/ »}] [{« link »: « https://regardsdailleurs.org/ »}]

Découvrez la 23e édition du festival de cinéma Regards d’Ailleurs. Cette année, la Suède est à l’honneur ! festival cinéma

Regards d’AIlleurs – Fenêtre sur Films