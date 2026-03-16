Festival Regards sur la Féminité Le Temple de la Féminité Le Grand-Serre

Festival Regards sur la Féminité

Le Temple de la Féminité 340 chemin du Maraîcher Saint Julien Le Temple de la Féminité Le Grand-Serre Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 10:00:00

fin : 2026-04-18 18:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Exposition de peinture sculpture photo, démonstrations de sculpture pierre bois et céramique, scène ouverte, mandala commun, ateliers land art et écriture, repas partagé.

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Le Temple de la Féminité 340 chemin du Maraîcher Saint Julien Le Temple de la Féminité Le Grand-Serre 26530 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 64 24 46 85 vincent.tournebize26@gmail.com

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English :

Painting and photo sculpture exhibition, stone, wood and ceramic sculpture demonstrations, open stage, communal mandala, land art and writing workshops, shared lunch.

L’événement Festival Regards sur la Féminité Le Grand-Serre a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche