Festival Regards sur le Cinéma Européen Cinéma Grand Écran Mauges-sur-Loire

Découvrez le Festival Regards sur le Cinéma Européen au cinéma Grand Ecran de la Pommeraye à Mauges-sur-Loire.

2026 est la 17ème édition de ce festival. L’objectif est toujours de promouvoir des films de qualité, en version originale , avec des avant-premières et précédées de courts-métrages. . Ce festival permet de mieux connaître la culture de différents pays européens. Une façon d’ouvrir notre regard sur des styles de films et des sujets très variés.

Pour le grand public, c’est un voyage de 10 jours qui permet de découvrir les 19 films sélectionnés.

Ils sont diffusés du 12 au 22 mars, en 53 séances programmées dans les 6 salles des communes partenaires, avec 3 temps forts

Soirée d’ouverture le jeudi 12 mars à La Pommeraye Mauges sur Loire (séance gratuite)

Film Le garçon qui faisait danser les collines (Macédoine) de Georgi M. Unkovski

Soirée Premiers Plans le mercredi 18 mars à Saint-Georges sur Loire SORDA de Eva Libertad Garcia en présence de Louis Mathieu , président de Premiers Plans

Soirée de clôture le dimanche 22 mars à Ingrandes Le Fresne sur Loire (séance gratuite)

Film Polvo Serãn (Espagne) de Carlos Marques-Marcet Avant-première

Pour les scolaires, une quarantaine de séances gratuites sont proposées aux écoles, collèges et lycées pour développer l’intérêt des plus jeunes pour le cinéma. .

