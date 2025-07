Festival Région des Lumières à l’Église des Carmes Église des Carmes Le Puy-en-Velay

Festival Région des Lumières à l’Église des Carmes Église des Carmes Le Puy-en-Velay samedi 9 août 2025.

Festival Région des Lumières à l’Église des Carmes

Église des Carmes 6 avenue de la Dentelle Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-09

fin : 2025-08-31

Date(s) :

2025-08-09

L’église Saint-Pierre des Carmes du Puy-en-Velay, joyau gothique du XIVe siècle, s’illumine d’un spectacle de mapping vidéo captivant.

.

Église des Carmes 6 avenue de la Dentelle Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

English :

Saint-Pierre des Carmes church in Le Puy-en-Velay, a 14th-century Gothic gem, is illuminated by a captivating video mapping show.

German :

Die Kirche Saint-Pierre des Carmes in Le Puy-en-Velay, ein gotisches Juwel aus dem 14. Jahrhundert, wird mit einer fesselnden Videomapping-Show beleuchtet.

Italiano :

La chiesa di Saint-Pierre des Carmes a Le Puy-en-Velay, gioiello gotico del XIV secolo, è illuminata da un accattivante spettacolo di video mapping.

Espanol :

La iglesia de Saint-Pierre des Carmes de Le Puy-en-Velay, joya gótica del siglo XIV, se ilumina con un cautivador espectáculo de vídeo mapping.

L’événement Festival Région des Lumières à l’Église des Carmes Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2025-07-15 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay