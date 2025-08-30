Festival région des lumières MuPOP Montluçon

Festival région des lumières MuPOP Montluçon samedi 30 août 2025.

Festival région des lumières

MuPOP Eglise Notre-Dame Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-30 20:00:00

fin : 2025-09-21 23:30:00

Date(s) :

2025-08-30

À Montluçon, le Festival Région des Lumières illumine la façade du MUPOP, cœur vibrant de Montluçon, et l’arrière de l’église Notre-Dame, le spectacle résolument moderne transforme les façades en une scène visuelle et sonore hors du commun.

.

MuPOP Eglise Notre-Dame Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes

English :

In Montluçon, the Festival Région des Lumières illuminates the facade of the MUPOP, the vibrant heart of Montluçon, and the rear of Notre-Dame church. The resolutely modern show transforms the facades into an extraordinary visual and sound stage.

German :

In Montluçon beleuchtet das Festival Région des Lumières die Fassade des MUPOP, des pulsierenden Herzens von Montluçon, und die Rückseite der Kirche Notre-Dame. Das ausgesprochen moderne Spektakel verwandelt die Fassaden in eine außergewöhnliche visuelle und akustische Bühne.

Italiano :

A Montluçon, il Festival Région des Lumières illumina la facciata del MUPOP, cuore pulsante di Montluçon, e il retro della chiesa di Notre-Dame. Lo spettacolo, decisamente moderno, trasforma le facciate in uno straordinario palcoscenico visivo e sonoro.

Espanol :

En Montluçon, el Festival Région des Lumières ilumina la fachada del MUPOP, corazón vibrante de Montluçon, y la parte trasera de la iglesia de Notre-Dame. El espectáculo, decididamente moderno, transforma las fachadas en un extraordinario escenario visual y sonoro.

L’événement Festival région des lumières Montluçon a été mis à jour le 2025-06-26 par Montluçon Tourisme