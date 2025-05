Festival régional de théâtre amateur – Cahors, 28 mai 2025 07:00, Cahors.

Un festival qui a fait le choix de ne primer aucun spectacle et de ne décerner qu’un seul bravo celui du public avec la

sélection Pierre Larroque obtenue grâce aux marguerites du festival et dévoilée lors de la cérémonie de clôture.

Un panel de diablogueurs jeunes et professionnels qui sauront entretenir avec enthousiasme notre goût pour l’échange et analyser avec bienveillance ce qui mérite de l’être.

Un label pour une sélection exigeante et éclectique.

Lieu de sélection depuis 2006 pour le Festival National de Théâtre Amateur de Saint-Cyr-Sur-Loire près de Tours, la Sélection Festhéa Midi-Pyrénées sera dévoilée lors de la cérémonie de clôture.

Présence pendant toute la durée du festival d’une croqueuse de spectacle, l’artiste dessinatrice Florie Martinez

Mercredi 28 mai

– 17h00 « Je veux avoir la paix » de Luc Boulanger, par la compagnie Les Mots sur pattes. Comédie tragique, 35 min. Tout public. (Hors sélection)

– 18h30 Ouverture du festival autour d’un verre de l’amitié, dégustation de vins, présentation des diablogueurs et du programme. Ouvert à tous.

– 21h00 « La perruche » d’Audrey Schebat, par la compagnie de l’Encre. Comédie, 1h30. À partir de 12 ans.

Jeudi 29 mai

– 10h30 Les rencontres de l’avant-scène débats entre diablogueurs jeunes et professionnels, troupes amateurs et public.

– 14h00 « Biche ô Labiche » (2 pièces d’après Eugène Labiche), par le Théâtre du Beau Fixe. Vaudeville revisité, 1h30. Tout public.

– 17h00 « Le tribunal de l’histoire » de Barry Moumini, par le Collectif Néo Griots. Théâtre contemporain, 1h. À partir de 14 ans.

– 18h30 Apéro-concert « Funk Odyssey » devant les terrasses du théâtre. Ouvert à tous.

– 21h00 « Émois » d’après Rémi De Vos, par la compagnie de 9 à 11. Tragédie burlesque, 1h10. À partir de 12 ans.

Bord de scène, après le spectacle de 21h, animé par Kamel Bénac

Vendredi 30 mai

– 14h00 Les rencontres de l’avant-scène débats entre diablogueurs jeunes et professionnels, troupes amateurs et public.

– 17h00 « Des souris et des hommes » de John Steinbeck, par la compagnie Théâtre en Liberté. Comédie dramatique, 1h35. À partir de 10 ans.

– 18h30-20h00 Apéro-concert « Les 2 Cas Barrés » devant les terrasses du théâtre. Ouvert à tous.

– 21h00 « Le malade imaginaire » de Molière, par l’Atelier Théâtre de Mauvezin. Comédie dramatique, 1h45. Tout public.

Samedi 31 mai

– 10h30 Les rencontres de l’avant-scène débats entre diablogueurs jeunes et professionnels, troupes amateurs et public.

– 14h00 « L’ivresse du général » de Christophe Ribeyre, par la compagnie Théâtre pour Demain et Après. Fiction historique, 1h25. Tout public.

– 17h00 « Tous mes rêves partent de Gare d’Austerlitz » de Mohammed Kacimi. Théâtre contemporain, 1h20. À partir de 12 ans.

– 19h00 Les rencontres de l’avant-scène débats entre diablogueurs jeunes et professionnels, troupes amateurs et public.

– 20h30 Cérémonie de clôture du festival coups de cœur, sélection du public, sélection Festhéa.

– 21h00 « Don Quichotte » de Carlo Boso, par l’AIDAS. Comédie, 1h15. Tout public. (Spectacle de clôture)

Tout le long du festival

Jardin éphémère devant le théâtre

Installation verdoyante pour le plaisir des yeux à l’occasion de la 30ème édition du festival. 60 .

Théâtre de Cahors

Cahors 46000 Lot Occitanie

English :

A festival that has chosen not to award prizes to any shows, and to award only one « bravo »: that of the public, with the « Pierre Larroque » selection obtained thanks to the festival?s daisies and unveiled at the closing ceremony

pierre Larroque » selection obtained thanks to the festival daisies and unveiled at the closing ceremony.

A panel of young and professional « diablogueurs » who will enthusiastically maintain our taste for exchange and sympathetically analyze what deserves to be analyzed.

A label for a demanding and eclectic selection.

A selection site since 2006 for the Festival National de Théâtre Amateur de Saint-Cyr-Sur-Loire near Tours, the Festhéa Midi-Pyrénées Selection will be unveiled at the closing ceremony.

A sketch artist, Florie Martinez, will be present throughout the festival

German :

Ein Festival, das sich dafür entschieden hat, keine Aufführungen zu prämieren und nur ein einziges « Bravo » zu vergeben: das des Publikums mit der « Pierre Pierre »-Preisverleihung

pierre Larroque »-Auswahl, die dank der Margeriten des Festivals zustande kam und bei der Abschlusszeremonie enthüllt wurde.

Ein Panel von jungen und professionellen « Diablogueurs », die mit Begeisterung unsere Lust am Austausch aufrechterhalten und mit Wohlwollen analysieren, was es verdient, analysiert zu werden.

Ein Label für eine anspruchsvolle und eklektische Auswahl.

Die Festhéa Midi-Pyrénées-Auswahl, die seit 2006 für das Festival National de Théâtre Amateur de Saint-Cyr-Sur-Loire in der Nähe von Tours ausgewählt wird, wird bei der Abschlusszeremonie bekannt gegeben.

Während der gesamten Dauer des Festivals ist die Zeichnerin « Florie Martinez » anwesend

Italiano :

Un festival che ha scelto di non assegnare premi ad alcuno spettacolo e di assegnare un solo « bravo »: quello del pubblico con la selezione « Pierre Larroque » ottenuta grazie alle margherite del festival e svelata alla cerimonia di chiusura

selezione « Pierre Larroque », ottenuta grazie alle margherite del festival e svelata durante la cerimonia di chiusura.

Una giuria di giovani e professionali « diablogueurs » che alimenteranno con entusiasmo il nostro gusto per lo scambio e analizzeranno con simpatia ciò che merita di essere analizzato.

Un’etichetta per una selezione esigente ed eclettica.

Luogo di selezione dal 2006 per il Festival National de Théâtre Amateur di Saint-Cyr-Sur-Loire, vicino a Tours, la Selezione Festhéa Midi-Pyrénées sarà presentata durante la cerimonia di chiusura.

Un disegnatore, Florie Martinez, sarà presente per tutta la durata del festival

Espanol :

Un festival que ha optado por no premiar ningún espectáculo y conceder un único « bravo »: el del público con la selección « Pierre Larroque », obtenida gracias a las margaritas del festival y desvelada en la ceremonia de clausura

selección « Pierre Larroque », obtenida gracias a las margaritas del festival y desvelada en la ceremonia de clausura.

Un jurado de « diablogueurs » jóvenes y profesionales que alimentarán con entusiasmo nuestro gusto por el intercambio y analizarán con simpatía lo que merece ser analizado.

Una etiqueta para una selección exigente y ecléctica.

Sede de selección desde 2006 del Festival Nacional de Teatro Amateur de Saint-Cyr-Sur-Loire, cerca de Tours, la Selección Festhéa Midi-Pyrénées se dará a conocer en la ceremonia de clausura.

Una dibujante, Florie Martinez, estará presente durante todo el festival

