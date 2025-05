Festival régional de théâtre amateur « Je veux avoir la paix » – Théâtre de Cahors Cahors, 28 mai 2025 17:00, Cahors.

Festival régional de théâtre amateur « Je veux avoir la paix » Théâtre de Cahors Place François-Mitterrand Cahors Lot

Gratuit

Participation libre

Début : 2025-05-28 17:00:00

fin : 2025-05-28 17:30:00

2025-05-28

de Luc Boulanger

Comédie tragique // 35 min

Compagnie Les Mots sur pattes

Metteur en scène Caroline Silvestre, Cahors (46)

C’est l’histoire de deux familles, l’une vit dans un pays occidental en paix, l’autre dans un pays en guerre. Deux adolescentes vont pourtant tisser un lien malgré la distance, les situations et les valeurs qui les séparent

Tout public.

Billetterie en ligne en cliquant sur le bouton « Réserver »

La vente des billets se fera sur place à l’accueil du Théâtre à compter du mercredi et 1h avant chaque spectacle. .

Théâtre de Cahors Place François-Mitterrand

Cahors 46000 Lot Occitanie

English :

by Luc Boulanger

Tragic comedy // 35 min

Compagnie Les Mots sur pattes

Director Caroline Silvestre, Cahors (46)

This is the story of two families, one living in a peaceful Western country, the other in a war-torn one. Yet two teenage girls forge a bond despite the distance, situations and values that separate them

German :

von Luc Boulanger

Tragische Komödie // 35 min

Kompanie Les Mots sur pattes (Die Wörter auf Beinen)

Regisseurin: Caroline Silvestre, Cahors (46)

Es ist die Geschichte zweier Familien, von denen die eine in einem friedlichen westlichen Land lebt, die andere in einem Land, in dem Krieg herrscht. Zwei Teenager werden jedoch trotz der Entfernung, der Situationen und der Werte, die sie trennen, eine Verbindung aufbauen

Italiano :

di Luc Boulanger

Commedia tragica // 35 min

Compagnia Les Mots sur pattes

Regia: Caroline Silvestre, Cahors (46)

Questa è la storia di due famiglie, una che vive in un pacifico paese occidentale, l’altra in un paese in guerra. Ma due ragazze adolescenti stringeranno un legame nonostante la distanza, le situazioni e i valori che le separano

Espanol :

de Luc Boulanger

Comedia trágica // 35 min

Compañía Les Mots sur pattes

Dirección: Caroline Silvestre, Cahors (46)

Esta es la historia de dos familias, una que vive en un pacífico país occidental, la otra en un país en guerra. Pero dos adolescentes forjarán un vínculo a pesar de la distancia, las situaciones y los valores que las separan

