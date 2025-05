Festival régional de théâtre amateur Ouverture du festival – Place François-Mitterrand Cahors, 28 mai 2025 18:30, Cahors.

Lot

Festival régional de théâtre amateur Ouverture du festival Place François-Mitterrand Foyer du théâtre Cahors Lot

2025-05-28 18:30:00

2025-05-28 19:30:00

2025-05-28

Ouverture du festival autour d’un verre de l’amitié, dégustation de vins, présentation des diablogueurs et du programme.

Ouvert à tous .

Place François-Mitterrand Foyer du théâtre

Cahors 46000 Lot Occitanie +33 6 08 49 61 44

English :

Opening of the festival with a friendly drink, wine tasting, presentation of the diablogueurs and the program.

German :

Eröffnung des Festivals mit einem Glas Freundschaft, Weinverkostung, Vorstellung der Diablogueurs und des Programms.

Italiano :

Il festival si apre con un aperitivo conviviale, una degustazione di vini, la presentazione dei Diablogueurs e del programma.

Espanol :

El festival se inaugura con una copa amistosa, degustación de vinos, presentación de los Diablogueurs y del programa.

