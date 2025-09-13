Festival régional de Vidéomapping Chateau d’eau Le Crotoy

Festival régional de Vidéomapping Chateau d’eau Le Crotoy samedi 13 septembre 2025.

Dans le cadre de la programmation du festival régional de vidéomapping, la ville du Crotoy accueille un spectacle de création graphique et spectaculaire projeté pour le chateau d’eau du Crotoy.

Un spectacle de création artistique et féérique en boucle de 6mn, pour toute la famille à partir de 21h, secteur de la route de Rue, rue du chateau d’eau et rue de la gare.

Accès gratuit.

A noter : samedi 6 spetmbre, à Yvrench, une autre date de mise en lumière artistiqe, toujours dans le cadre du festival régional de Vidéomapping : à Yvrench, 9h-23h, accès libre également.

http://villeducrotoy.fr

Chateau d’eau Rue du chateau d’eau de la gare Le Crotoy 80550 somme