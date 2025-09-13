Festival Régional « Jardins en scène » en Thiérache 2025 La Vallée-au-Blé

Festival Régional « Jardins en scène » en Thiérache 2025 La Vallée-au-Blé samedi 13 septembre 2025.

Festival Régional « Jardins en scène » en Thiérache 2025

35 Rue de Lemé La Vallée-au-Blé Aisne

Gratuit

0

Gratuit

Début : 2025-09-13 10:00:00
fin : 2025-09-13 21:00:00

Début : 2025-09-13 10:00:00

fin : 2025-09-13 21:00:00

Date(s) :

2025-09-13

La chambre d’eau participe au festival Régional Jardins en scène en partenariat avec le Tas de Sable ches Panses Vertes, les Communautés de Communes de Thiérache du Centre et de Portes de Thiérache et la Cie Badinage Artistique.

Organisé par La chambre d’eau, le festival Jardins en Scène vous donne rendez-vous pour sa deuxième journée au cœur de la Thiérache, dans un lieu d’exception l’éco-lieu de Badinage artistique, à La Vallée-au-Blé (35 rue de Lémé).

Samedi 13 septembre toute la journée, laissez-vous emporter par une programmation artistique originale et accessible à tous, mêlant théâtre, cirque contemporain, installations participatives et poésie en pleine nature.

Au programme

– De 10h à 18h Struk.tures installations participatives en continu

– À 11h Mon Bel Oranger spectacle jeune public (1h)

– À 14h et 21h Little Garden cirque contemporain (30 min)

– À 15h et 18h Balade en écolopoésie déambulation poétique dans la forêt (45 min)

– À 17h La Trouée théâtre (1h15)

– À 20h Ma foi théâtre d’objet (1h)

Accueilli par l’association Badinage artistique, ce temps fort du festival est également l’occasion de découvrir les activités de l’éco-lieu à travers des ateliers artistiques, des initiations au cirque et des actions de sensibilisation à l’environnement.

Un rendez-vous à ne pas manquer pour les amoureux de nature, de spectacle vivant et de convivialité !

Bar et Restauration sur place Badinage artistique vous propose de déguster leurs pizzas au feu de bois maison (réservation fortement conseillée au 0666160076) 0 .

35 Rue de Lemé La Vallée-au-Blé 02140 Aisne Hauts-de-France +33 3 27 77 09 26 contact@lachambredeau.com

English :

La chambre d?eau is taking part in the Jardins en scène regional festival in partnership with Tas de Sable ches Panses Vertes, the Thiérache du Centre and Portes de Thiérache Communities of Communes and Cie Badinage Artistique.

German :

Die Wasserkammer nimmt am regionalen Festival Jardins en scène teil, das in Zusammenarbeit mit Tas de Sable ches Panses Vertes, den Communautés de Communes de Thiérache du Centre und Portes de Thiérache und der Cie Badinage Artistique veranstaltet wird.

Italiano :

La chambre d’eau partecipa al festival regionale Jardins en scène in collaborazione con Tas de Sable ches Panses Vertes, le Communautés de Communes de Thiérache du Centre e Portes de Thiérache e Cie Badinage Artistique.

Espanol :

La chambre d’eau participa en el festival regional Jardins en scène en colaboración con Tas de Sable ches Panses Vertes, las Communautés de Communes de Thiérache du Centre y Portes de Thiérache y Cie Badinage Artistique.

