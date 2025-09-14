Festival Régional « Jardins en scène » en Thiérache 2025 Vervins

La chambre d’eau participe au festival Régional Jardins en scène en partenariat avec le Tas de Sable ches Panses Vertes, les Communautés de Communes de Thiérache du Centre et de Portes de Thiérache et la Cie Badinage Artistique.

Pour la troisième journée du festival Jardins en Scène, organisé par La chambre d’eau, cap sur la ville de Vervins, en plein cœur de la Thiérache.

Dimanche 14 septembre, laissez-vous guider à travers les ruelles médiévales, les cours cachées et les remparts du centre-ville, transformés pour l’occasion en scène artistique à ciel ouvert. Cette journée promet une programmation riche et insolite, mêlant marionnettes, danse, théâtre et installations participatives.

Au programme

– De 10h à 12h Ateliers de marionnettes (sur réservation 2h)

– De 10h à 18h Struk.tures installations participatives, en continu

– À 11h30 et 16h La Boutique théâtre de marionnettes (40 min)

– À 13h, 13h30, 14h, 14h30, 17h et 17h30 Barbe à rats petites formes de marionnettes et objets (7 min)

– À 15h Rien performance mêlant danse et théâtre (45 min)

Convivialité au rendez-vous bar et restauration sur place pour faire une pause gourmande entre deux spectacles. 0 .

Place du Général de Gaulle Vervins 02140 Aisne Hauts-de-France +33 3 27 77 09 26 contact@lachambredeau.com

English :

La chambre d?eau is taking part in the Jardins en scène regional festival in partnership with Tas de Sable ches Panses Vertes, the Thiérache du Centre and Portes de Thiérache Communities of Communes and Cie Badinage Artistique.

German :

Die Wasserkammer nimmt am regionalen Festival Jardins en scène teil, das in Zusammenarbeit mit Tas de Sable ches Panses Vertes, den Communautés de Communes de Thiérache du Centre und Portes de Thiérache und der Cie Badinage Artistique veranstaltet wird.

Italiano :

La chambre d’eau partecipa al festival regionale Jardins en scène in collaborazione con Tas de Sable ches Panses Vertes, le Communautés de Communes de Thiérache du Centre e Portes de Thiérache e Cie Badinage Artistique.

Espanol :

La chambre d’eau participa en el festival regional Jardins en scène en colaboración con Tas de Sable ches Panses Vertes, las Communautés de Communes de Thiérache du Centre y Portes de Thiérache y Cie Badinage Artistique.

