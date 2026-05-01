Festival REM Rémelfing en Musique rue de Sarreguemines Rémelfing

Rémelfing

Festival REM Rémelfing en Musique

rue de Sarreguemines Place du Château Rémelfing Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-23 18:30:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

L’Interassociation de Rémelfing présente la 15ème édition du festival transfrontalier de musique Festival REM en partenariat avec la commune de Rémelfing et la ville sarroise jumelée Sulzbach/Saar.

À partir de 18h30 avec une ouverture par la fanfare Saint-Pierre de Rémelfing. Ensuite 4 groupes de musique de Moselle et de Sarre se succèderont sur scène, puis DJ Fred Sons prolongera la soirée.

Le public pourra se restaurer et se désaltérer sur place.

Comme chaque année, une partie des bénéfices sera reversée à l’association Agir Ensemble, présidée par Charel, qui achète du matériel médical pour les personnes atteintes de cancer pour l’hôpital Robert Pax de Sarreguemines.

Les groupes

– FANFARE Saint-Pierre dirigée par Daniel Schwartz, habituée de la scène de Rémelfing en Musique. Elle sera de nouveau présente cette année et ses musiciens auront le plaisir d’ouvrir les festivités.

– INTEMPOREL

Avec des reprises de chansons à succès, les 4 membres de ce groupe de jeunes originaires de Moselle vont vous surprendre !

La chanteuse Giuliana Lo Sardo a participé en 2024 à The Voice Kids et a atteint les demi-finales du concours.

Le batteur Benjamin Stocj, 15 ans, s’est fait repéré par Nicola Sirkis du groupe Indochine et a même eu l’occasion de monter sur scène avec eux au Galaxie d’Amnéville. Nathan à la guitare et Tiago à la basse complètent parfaitement ce quatuor.

– MYAL

Myal, originaire de Moselle (Carling), embarquera le public en voyage vers un roots reggae style Jamaïcan 70’s aux influences telles que Burning Spear, Gladiators, Bob Marley, variant énergiquement du reggae roots au dub, du ska festif au Nyabinghi des plus spirituels et du calypso des îles eu rock steady enivrant.

– TGB

Depuis 1999, ce groupe allemand de la région de Sarrebruck fait des reprises d’un genre un peu différent. Il reprend les hits des 10 dernières années, mais fait aussi de sons plus rock grâce à des propres arrangements.

– THE SOUL HUNTERS

The Soul Hunters est un groupe de musiciens expérimentés qui fait vibrer la scène avec une musique où se rencontrent la chaleur de la soul, l’élégance du jazz, la profondeur du blues et l’énergie viscérale du funk.

Leur signature ? Un groove omniprésent.

Influencés par Stevie Wonder, Amy Winehouse, Herbie Hancock et l’intensité scénique de James Brown, ils cultivent un son à la fois vintage et moderne.

– DJ FRED SONS

Originaire de Sarreguemines, DJ Fred Sons est reconnu pour ses sets électro et généralistes à forte énergie, capables de faire danser tous les publics. De la Moselle au Luxembourg, il enchaîne les prestations avec une vraie maîtrise de l’ambiance et du rythme.

Habitué des grands événements, il assure notamment l’animation de la Saint-Paul à Sarreguemines depuis plus de 10 ans, ainsi que des rendez-vous incontournables comme les feux de la Saint-Jean à Sierck-les-Bains.

Avec une sélection efficace mêlant électro, hits incontournables et sons festifs, il propose un set dynamique et fédérateur.Tout public

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rue de Sarreguemines Place du Château Rémelfing 57200 Moselle Grand Est +33 6 30 46 96 11 info@festivalrem.eu

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English :

The Rémelfing Interassociation presents the 15th edition of the cross-border music festival Festival REM in partnership with the commune of Rémelfing and the Saar twin town of Sulzbach/Saar.

Starting at 6.30pm, the festival opens with Rémelfing’s Saint-Pierre brass band. Afterwards, 4 music groups from Moselle and Saarland will take to the stage, followed by DJ Fred Sons.

Food and refreshments will be available on site.

As every year, part of the proceeds will go to the Agir Ensemble association, chaired by Charel, which buys medical equipment for cancer sufferers at the Robert Pax hospital in Sarreguemines.

The bands

– FANFARE Saint-Pierre: led by Daniel Schwartz, a regular performer at Rémelfing en Musique. It will be present again this year, and its musicians will have the pleasure of opening the festivities.

– INTEMPOREL:

With their covers of hit songs, the 4 members of this young group from Moselle are sure to surprise you!

Singer Giuliana Lo Sardo took part in The Voice Kids in 2024, reaching the semi-finals.

Drummer Benjamin Stocj, 15, was spotted by Nicola Sirkis of Indochine and even had the opportunity to perform with them at the Galaxie d’Amnéville. Nathan on guitar and Tiago on bass round off the quartet perfectly.

– MYAL

Myal, from Moselle (Carling), will take the audience on a journey through roots reggae in the Jamaïcan 70’s style, with influences such as Burning Spear, Gladiators, Bob Marley, varying energetically from roots reggae to dub, from festive ska to the most spiritual Nyabinghi and from island calypso to intoxicating rock steady.

– TGB:

Since 1999, this German band from the Saarbrücken region has been doing covers of a slightly different kind. They cover the hits of the last 10 years, but also make rock sounds with their own arrangements.

– THE SOUL HUNTERS

The Soul Hunters is a group of experienced musicians who rock the stage with music that combines the warmth of soul, the elegance of jazz, the depth of blues and the visceral energy of funk.

Their signature? An omnipresent groove.

Influenced by Stevie Wonder, Amy Winehouse, Herbie Hancock and the stage intensity of James Brown, they cultivate a sound that’s both vintage and modern.

– DJ FRED SONS:

A native of Sarreguemines, DJ Fred Sons is renowned for his high-energy electro and generalist sets, capable of getting all audiences dancing. From the Moselle to Luxembourg, he’s one performance after another with a real mastery of atmosphere and rhythm.

A regular at major events, he’s been providing the entertainment for Saint Paul’s Day in Sarreguemines for over 10 years, as well as for such not-to-be-missed events as Saint-Jean’s bonfire in Sierck-les-Bains.

With an effective selection of electro, must-have hits and festive sounds, he offers a dynamic, unifying set.

L’événement Festival REM Rémelfing en Musique Rémelfing a été mis à jour le 2026-05-11 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES