Festival Remp’Arts Gospel Vibes Place du Lieutenant Georges Bernard Ley Vallon-en-Sully

Vallon-en-Sully

Festival Remp’Arts Gospel Vibes

Place du Lieutenant Georges Bernard Ley Eglise Saint-Blaise Vallon-en-Sully Allier

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif réduit

Jeunes de 12 à 17 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaires des minimas sociaux, étudiants, personnes en situation de handicap

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 20:30:00

fin : 2026-07-23 21:45:00

Date(s) :

2026-07-23

Laissez-vous porter le temps d’une soirée par le souffle communicatif du gospel !

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Place du Lieutenant Georges Bernard Ley Eglise Saint-Blaise Vallon-en-Sully 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 06 63 72

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English :

Let yourself be carried away for an evening by the infectious power of gospel!

L’événement Festival Remp’Arts Gospel Vibes Vallon-en-Sully a été mis à jour le 2026-04-09 par Montluçon Tourisme