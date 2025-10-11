Festival Renc’Arts Spectacle ‘Le Petit Chaperon Uf’ Cie Intranquille rue de Viterne Pierre-la-Treiche

rue de Viterne Salle des fêtes Pierre-la-Treiche Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Samedi Samedi 2025-10-11 15:00:00

fin : 2025-10-11

2025-10-11

FESTIVAL RENC’ARTS

Les 10 ans, le final !

SPECTACLE « LE PETIT CHAPERON UF », CIE INTRANQUILLE TOUT PUBLIC DÈS 7 ANS

SAMEDI 11 OCTOBRE 2025 A 15H

A la salle des fêtes de Pierre-La-Treiche (54)

Gratuit, contribution solidaire au chapeau

Sur réservation

Ça se passe aujourd’hui, entre ville et campagne. Au loin, une cahute mal ficelée. C’est une espèce d’abri fait à la hâte, un refuge de passage, un lieu où l’on se rend quand on a plus nulle part où aller, le dernier endroit que nous autorisent les loups ; ils ont tout envahi.Tout public

rue de Viterne Salle des fêtes Pierre-la-Treiche 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 62 61 08 contact@totacompania.fr

English :

RENC’ARTS FESTIVAL

10 years, the finale!

SHOW « LE PETIT CHAPERON UF », CIE INTRANQUILLE ALL AGES 7 AND UP

SATURDAY, OCTOBER 11, 2025 AT 3PM

At Pierre-La-Treiche village hall (54)

Free of charge, solidarity contribution by hat

On reservation

It’s happening today, between town and country. In the distance, a shabby shack. It’s a kind of hastily made shelter, a refuge for transients, a place to go when you’ve got nowhere else to go, the last place the wolves will allow us; they’ve invaded everything.

German :

FESTIVAL RENC’ARTS

Die 10 Jahre, das Finale!

SCHAUSPIEL « LE PETIT CHAPERON UF », CIE INTRANQUILLE FÜR ALLE AB 7 JAHREN

SAMSTAG, 11. OKTOBER 2025 UM 15 UHR

In der Festhalle von Pierre-La-Treiche (54)

Kostenlos, solidarischer Beitrag aus dem Hut

Auf Reservierung

Es geschieht heute, zwischen Stadt und Land. In der Ferne ist eine schlecht verschnürte Cahute zu sehen. Es ist eine Art hastig errichteter Unterschlupf, eine Zuflucht auf der Durchreise, ein Ort, den man aufsucht, wenn man nirgendwo mehr hin kann, der letzte Ort, den uns die Wölfe erlauben; sie haben alles überrannt.

Italiano :

FESTIVAL RENC’ARTS

Gli ultimi 10 anni!

SPETTACOLO « LE PETIT CHAPERON UF », CIE INTRANQUILLE PER TUTTI GLI SPETTATORI DAI 7 ANNI IN SU

SABATO 11 OTTOBRE 2025 ALLE 15.00

Presso la sala del villaggio di Pierre-La-Treiche (54)

Gratuito, contributo a cappello

Su prenotazione

Accade oggi, tra città e campagna. In lontananza, una capanna malandata. È una sorta di rifugio frettoloso, un luogo di passaggio, un posto dove andare quando non si ha un altro posto dove andare, l’ultimo posto dove i lupi ci permetteranno di andare; hanno invaso tutto.

Espanol :

FESTIVAL RENC’ARTS

¡Los 10 últimos años!

ESPECTÁCULO « LE PETIT CHAPERON UF », CIE INTRANQUILLE PARA TODOS LOS PÚBLICOS A PARTIR DE 7 AÑOS

SÁBADO 11 DE OCTUBRE DE 2025 A LAS 15:00 H

En la sala del pueblo de Pierre-La-Treiche (54)

Gratuito, contribución a la gorra

Con reserva previa

Sucede hoy, entre la ciudad y el campo. A lo lejos, una choza destartalada. Es una especie de refugio hecho a toda prisa, un refugio para transeúntes, un lugar al que ir cuando no se tiene otro sitio al que ir, el último lugar al que los lobos nos permitirán ir; lo han invadido todo.

