Festival Rencontres de Rignac « A la mode d’Espagne »

Église Saint Germain de Rignac Rignac Lot

Début : 2025-08-16 11:30:00

fin : 2025-08-16

2025-08-16

La mode de la guitare à 5 chœurs, ou chitarra spagnola, s’est répandue comme une traînée de poudre de la rue espagnole aux salons aristocratiques de l’Europe du 17ème siècle, arrivant jusqu’aux mains de Louis XIV qui en était friand !

Grâce à une méthode révolutionnaire de lecture musicale en accords (l’alfabeto), le nouveau répertoire de guitare emporte avec lui des danses qui deviennent de véritables standards de l’époque baroque comme la folia, la passacaille ou la chaconne.

Les pièces vocales que ce programme associe à ces danses sont soit issues de recueils espagnols, soit de la plume de musiciens qui, en France, s’approprient cette irrésistible mode avec plus ou moins de second degré, mais toujours avec passion.

Accompagné d’un apéritif au Petit Rignac Café. 8 .

Église Saint Germain de Rignac Rignac 46500 Lot Occitanie rencontresderignac46@gmail.com

English :

The fashion for the 5-course guitar, or chitarra spagnola, spread like wildfire from the Spanish streets to the aristocratic salons of 17th-century Europe, reaching the hands of Louis XIV, who was a fan!

Thanks to a revolutionary method of reading music in chords (the alfabeto), the new guitar repertoire brought with it dances that became veritable standards of the Baroque era, such as the folia, passacaglia and chaconne.

The vocal pieces associated with these dances are either taken from Spanish collections, or from the pen of musicians who, in France, have appropriated this irresistible fashion with varying degrees of reluctance, but always with passion.

German :

Die Mode der fünfstimmigen Gitarre oder Chitarra spagnola verbreitete sich wie ein Lauffeuer von den spanischen Straßen in die aristokratischen Salons Europas des 17. Jahrhunderts und gelangte sogar in die Hände von Ludwig XIV, der sie sehr liebte!

Dank einer revolutionären Methode, Akkorde zu lesen (Alfabeto), nimmt das neue Gitarrenrepertoire Tänze wie Folia, Passacaglia und Chaconne mit, die zu echten Standards der Barockzeit werden.

Die Vokalstücke, die dieses Programm mit diesen Tänzen verbindet, stammen entweder aus spanischen Sammlungen oder aus der Feder von Musikern in Frankreich, die sich diese unwiderstehliche Mode mehr oder weniger leidenschaftlich aneignen.

Italiano :

La moda della chitarra a 5 corde, o chitarra spagnola, si diffuse a macchia d’olio dalle strade spagnole ai salotti aristocratici dell’Europa del XVII secolo, fino ad arrivare nelle mani di Luigi XIV, che ne era ghiotto!

Grazie a un rivoluzionario metodo di lettura della musica in accordi (l’alfabeto), il nuovo repertorio chitarristico portò con sé danze che divennero veri e propri standard del periodo barocco, come la folia, la passacaglia e la ciaccona.

I brani vocali che questo programma abbina a queste danze provengono da collezioni spagnole o da musicisti che, in Francia, si sono appropriati di questa moda irresistibile con vari gradi di riluttanza, ma sempre con passione.

Espanol :

La moda de la guitarra de 5 cuerdas, o chitarra spagnola, se extendió como la pólvora desde las calles españolas hasta los salones aristocráticos de la Europa del siglo XVII, e incluso llegó a manos de Luis XIV, ¡que era muy aficionado a ella!

Gracias a un revolucionario método de lectura musical en acordes (el alfabeto), el nuevo repertorio para guitarra trajo consigo danzas que se convirtieron en verdaderos estandartes del Barroco, como la folía, la pasacalle y la chacona.

Las piezas vocales que este programa combina con estas danzas proceden de colecciones españolas o de músicos que, en Francia, se han apropiado de esta irresistible moda con mayor o menor reticencia, pero siempre con pasión.

